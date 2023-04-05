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Полиция проверит информацию о подозрительном мужчине, который следил за детьми в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-proverit-informatsiyu-o-podozritelnom-muzhchine-kotoryj-sledil-za-detmi-v-krasnodare
Полиция проверит информацию о подозрительном мужчине, который следил за детьми в Краснодаре
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В соцсетях появилась информация, что в сквере «Фестивальном» заметили мужчину, который наблюдал за детьми на площадке и пытался с ними общаться.

Этой публикацией заинтересовались в правоохранительных органах. Информацию о подозрительном мужчине проверяют полицейские.

«На основании выявленной в сети интернет информации полицией Краснодара инициативно назначено проведение проверки, в ходе которой будут установлены мотивы действий указанного мужчины, а также принято законное процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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