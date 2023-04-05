Мужчина без штанов напугал жителей ЖК на улице Колхозной в Краснодаре

Неадекватного мужчину сняла на видео из окна своей квартиры жительница «ЖК Все Свои» на улице Колхозной.

На кадрах виден мужчина в спущенных штанах, совершающий развратные действия у железнодорожных путей и наблюдающий за играющими на площадке за забором детьми.

Женщина сообщила, что этого человека видит не впервые. По ее словам, он появляется на этом месте по утрам в течение года. Жильцы ЖК беспокоятся, что ситуация усугубится, когда рядом с домом откроются детский сад и школа.

«На основании выявленной в сети интернет информации полицией инициативно назначено проведение проверки, в ходе которой будут проверены указанные сведения. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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