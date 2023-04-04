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Мужчина получил почти 16 лет колонии за изнасилование мальчика в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-poluchil-pochti-16-let-kolonii-za-iznasilovanie-malchika-v-krasnodarskom-krae
Мужчина получил почти 16 лет колонии за изнасилование мальчика в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор вынес Выселковский районный суд. 30-летнего местного жителя признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего по ст. 132 УК РФ.

Подсудимый не признал вину и отказался давать показания. Слушания по этому делу проходили в закрытом режиме. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет и 10 месяцев. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Кроме того, суд взыскал с мужчины 900 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба потерпевшему. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Следствие и суд установили, что мужчина совершал преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего с июня 2014 по апрель 2021 года в одной из станиц Выселковского района. Ребенок никому не рассказывал о происходящем до 2021 года, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: житель Магаданской области получил 17 лет колонии за изнасилование падчерицы в Новороссийске. Мужчину признали виновным за покушение на изнасилование и неоднократные насильственные действия сексуального характера.

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