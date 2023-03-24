Житель Магаданской области получил 17 лет колонии за изнасилование падчерицы в Новороссийске

Мужчину признали виновным за покушение на изнасилование и неоднократные насильственные действия сексуального характера.

Суд и следствие установили, что с февраля 2020 года по июнь 2022 года 35-летний житель Магадана неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней дочери своей сожительницы. Кроме того, в сентябре 2020 года он пытался изнасиловать девочку, но не смог довести свои действия до конца.

За эти преступления мужчине дали 17 лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с обвиняемого компенсации морального вреда в пользу потерпевшей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Магаданской области.

Читайте также: в Краснодарском крае к 17 годам колонии приговорили 47-летнего мужчину за развращение девочки и мальчика.