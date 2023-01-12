На Кубани к 17 годам колонии приговорили 47-летнего мужчину за развращение девочки и мальчика

Приговор по делу о совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних в отношении 47-летнего местного жителя в январе вынес суд в Новороссийске.

По данным следствия, на одной из улиц Новороссийска 7 июня мужчина увидел, что на детской площадке играют девочка и мальчик. Он обманом заманил детей к себе домой. Когда они находились в квартире, злоумышленник совершил в отношении детей иные действия сексуального характера. Дети испугались и выбежали из квартиры, после чего рассказали о случившемся родителям, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Слушания проходили в закрытом режиме. В суде подсудимый виновным себя не признал. Суд назначил ему 17 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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