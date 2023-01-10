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Развратившего троих девочек 59-летнего мужчину приговорили к 15 годам колонии в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/razvrativshego-troih-devochek-59-letnego-muzhchinu-prigovorili-k-15-godam-kolonii-v-adygee
Развратившего троих девочек 59-летнего мужчину приговорили к 15 годам колонии в Адыгее
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Приговор по делу о совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в январе вынес суд Майкопа.

Следствие установило, что 59-летний житель Майкопа в разное время совершал в отношении соседских девочек насильственные действия сексуального характера, используя их беспомощное состояние.

Суд назначил подсудимому 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также на 15 лет запретил ему работать с детьми. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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