В Краснодарском крае на 14,5 лет посадили мужчину, развращавшего детей в соцсетях

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор по делу о совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних 11 ноября вынес Курганинский районный суд.

По данным следствия, 34-летний житель Курганинска в разных соцсетях совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних. Он отправлял им сообщения и фотографии интимного характера. Злоумышленник также покупал и распространял материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Подсудимый вину не признал. Суд назначил ему 14 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

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