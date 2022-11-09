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На Кубани почти на 17 лет посадили педагога школы искусств, развратившего двух учениц

Происшествия
09.11.2022 11:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-pochti-na-17-let-posadili-prepodavatelya-shkoly-iskusstv-razvrativshego-dvuh-uchenits-7-i-9-let
Видео пресс-службы судов Краснодарского края

Приговор в отношении 35-летнего преподавателя духовых инструментов детской школы искусств вынес 9 ноября Горячеключевской городской суд.

По данным следствия, в сентябре 2021 года мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении двух своих учениц в возрасте 7 лет и 9 лет. О произошедшем одна из девочек рассказала родителям, которые сообщили об этом в полицию. Во время следствия установили, что от действий учителя музыки пострадала еще одна девочка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Подсудимого признали виновным и назначили ему 16 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года. Суд также запретил осужденному 10 лет работать с детьми. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале 2022 года дело о педофилии направили в суд.

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