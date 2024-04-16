РСТ: аэропорт Краснодара могут открыть в 2024 году

Вероятность открытия аэропорта краевого центра оценил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин 16 апреля в ходе пресс-конференции.

Он пояснил, что сейчас ведется работа по открытию 11 аэропортов России, однако это дело государственных органов.

«У Росавиации были заявления по возобновлению краснодарского аэропорта. Скорее всего, он в этом году сможет возобновить работу, есть такие оптимистичные планы. Что касается других — зависит от комплекса факторов», — цитирует Юрия Барзыкина ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый тестовый рейс с начала спецоперации аэропорт Краснодара принял 15 декабря 2023 года. Однако по решению Росавиации открывать для гражданских полетов аэропорт не стали.