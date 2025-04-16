РПЛ определила дату очень важного для ФК «Краснодар» матча с ЦСКА

Российская Премьер-Лига утвердила расписание 28-го тура Мир РПЛ.

ФК «Краснодар» и московский ЦСКА встретятся 10 мая. Матч состоится на домашнем поле армейцев. Игра начнется в 19:30, сообщает пресс-служба РПЛ.

Как писал интернет-портал» Кубань 24», ФК «Краснодар» с разгромным счетом уступил «Зениту» в 24 туре РПЛ. Матч прошел 13 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

По итогам матча «Краснодар» уступил «Зениту» со счетом 4:1, но при этом сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ с 52 очками. «Зенит» остался на 2 месте с 50 очками, третье место у «Спартака» — 47 очков. Следующий матч «быков» пройдет с «Ахматом» на домашней арене 19 апреля.

Матч ФК «Краснодар» — «Зенит» стал самым посещаемым в РПЛ 2025/26. На игру пришли 57 тыс. 105 болельщиков. Эта игра стала самой посещаемой в сезоне чемпионата России 2025/26, а также вторым в РПЛ с момента введения Fan ID. Первым по посещаемости остается матч 19 тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» в марте 2024 года — его посетили 57 тыс. 858 зрителей.

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