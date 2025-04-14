Матч ФК «Краснодар» — «Зенит» стал самым посещаемым в РПЛ 2025/26

На футбольный матч 24 тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» пришли 57 тыс. 105 болельщиков.

Эта игра стала самой посещаемой в сезоне чемпионата России 2025/26, а также вторым в РПЛ с момента введения Fan ID. Первым по посещаемости остается матч 19 тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» в марте 2024 года — его посетили 57 тыс. 858 зрителей, сообщает «Ъ-СПб».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» с разгромным счетом уступил «Зениту» в 24 туре РПЛ на выезде. Матч в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» прошел 13 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. По итогам матча «Краснодар» уступил «Зениту» со счетом 4:1, но при этом сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ с 52 очками. «Зенит» остался на 2 месте с 50 очками, третье место у «Спартака» — 47 очков. Следующий матч «быков» пройдет с «Ахматом» на домашней арене 19 апреля.