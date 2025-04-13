ФК «Краснодар» с разгромным счетом уступил «Зениту» в 24 туре РПЛ на выезде

Матч в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» прошел 30 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Счет на 16 минуте открыл «Краснодар» — первый гол в матче в левый верхний угол ворот с подачи нападающего Джона Кордобы забил полузащитник Никита Кривцов.

На 29 минуте «Зенит» сравнял счет — нападающий Максим Глушенков поучил короткий пас от полузащитника Маркуса Вендела и пробил из-за пределов штрафной площади в ближний угол. Вратарь «быков» Станислав Агкацев отбил мяч, но полузащитник Андрей Мостовой добил его в сетку.

На 38 минуте «бело-голубые» вырвались вперед — Глушенков отдал пас на Мостового, тот передал мяч нападающему Лусиано Гонду, который и забил второй гол за петербуржцев.

Еще один мяч «Зенит» забил на 80 минуте — автором гола с передачи Вендела стал Максим Глушенков. Четвертый гол за «бело-голубых» на 91 минуте забил Луис Энрике.

По итогам матча «Краснодар» сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ с 52 очками. «Зенит» остался на 2 месте с 50 очками, третье место у «Спартака» — 47 очков. Следующий матч «быков» пройдет с «Ахматом» на домашней арене.

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