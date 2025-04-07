Бразильский нападающий Густаво Сантос летом перейдет в ФК «Краснодар»

ФК «Краснодар» оформил трансфер Густаво Сантоса с греческим клубом «Ламия».

Футболист перейдет в стан «быков» по окончании сезона. Его контракт с черно-зелеными начнет действовать с 15 июня 2025 года и продлится до 30 июня 2029 года, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Густаво Мартинс Фуртадо дос Сантос родился 14 февраля 2001 года в Рио-де-Жанейро. Он выступает на позиции вингера (нападающего). Профессиональную карьеру начал в португальском клубе «Трофенсе». Первый гол забил 10 апреля 2022 года в ворота «Лейшоэша». На протяжении последних двух лет Густаво Сантос играл в Греции — в составе «Ламии» за 19 матчей он забил 6 голов.

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