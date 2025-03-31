Кержаков назвал вратаря «Краснодара» Агкацева лучшим футболистом РПЛ в 2025 году

Трехкратный чемпион Российской Премьер-лиги в составе петербургского «Зенита» Александр Кержаков рассказал, кого считает фаворитом в текущем сезоне.

По словам футболиста, «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» стоит рассматривать как основных претендентов на чемпионство. При этом последний из этих клубов, по мнению экс-форварда, особенно выделяется по заряженности и эмоциям.

«Но все зависит от результатов, «Краснодар» пока берет свое», — отметил Кержаков.

Он также ответил, кого считает лучшим футболистом в РПЛ с начала 2025 года.

«Думаю, что [вратарь «Краснодара»] Станислав Агкацев. У него на данный момент лучшие показатели в команде, которая лидирует в чемпионате», — цитирует Кержакова ТАСС.

По итогам 22 тура Российской Премьер-лиги «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Зенит» идет вторым с 46 очками, «Спартак» — на третьем месте (44 очка). Топ-5 замыкают «Динамо» и ЦСКА с 42 и 41 очками соответственно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» с разгромным счетом 5:0 обыграл «Факел» в домашнем матче 22 тура РПЛ.

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