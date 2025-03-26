Ространснадзор внепланово проверит порты в Черном и Азовском морях

Федеральная служба проверит проведение погрузочных и разгрузочных работ на объектах водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне после ЧС с разливом мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Основная цель внеплановых проверок — устранение нарушений, которые могут привести к подобным загрязнениям акватории моря при работе с опасными грузами. Совместно с Российским морским регистром судоходства ведомство проведет оценку судов, причалов и подводных трубопроводов.

Также в ходе внеплановых проверок оценят соблюдение законодательства в портах Черного и Азовского морей, сообщает пресс-служба Минтранса России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», оперштаб Кубани показал полный процесс демонтажа кормы танкера «Волгонефть-239». Работа по демонтажу танкера началась после полной откачки мазута из него. Весь процесс разбора — от обвалования корпуса и снятия первой надстройки до начала очистки территории — занял полтора месяца. Специалисты трудились в любую погоду — и в дождь, и в снег, благодаря чему все удалось завершить на полмесяца раньше запланированного срока.

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