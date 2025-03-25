Новые выбросы мазута обнаружили 25 марта на побережье Анапы

Во время утреннего мониторинга состояния пляжей во вторник на четырех участках береговой линии обнаружили новые фрагменты нефтепродуктов.

Выбросы нашли около «Пляжного поселка», на центральном пляже Анапы, на пляже в районе устья реки Можепсин и участке пляжа между селом Витязево и станицей Благовещенской. За очистку этих участков отвечают команды Выселковского, Абинского, Тимашевского и Белоглинского районов.

Новые выбросы убирают в первую очередь. Затем участники команд продолжают деликатную уборку пляжей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

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