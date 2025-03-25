Новую технологию очистки песка от мазута тестируют в устье реки Можепсин в Анапе

Новую технологию разработал руководитель группы проектов развития «Сколтеха» Владимир Каляев. По его словам, комплект устройств позволяет собирать мазут с самого дна, в том числе удается собрать тот, который во время штормов покрылся слоем песка.

«Мы сейчас переходим к очередному — четвертому или пятому — этапу тестирования маленьких ручных эжекторов, которые будут применяться для облегчения труда водолазов с возможностью работы прямо с берега. Берем обычную маленькую пожарную мотопомпу, ставим ее, зачерпываем морскую воду, чистая морская вода идет по шлангу и выбрасывает вместе с собой по пути то самое загрязнение со дна. Так получается настоящий грязевой фонтан, который дальше фильтруется многослойным методом, а почти все мазутное загрязнение остается на сетях. Весь мелкий песок и морская вода уходит обратно в море», — объяснил Владимир Каляев.

Руководитель группы проектов развития «Сколтеха» отметил, что очистка песка от мазута таким способом занимает очень мало времени.

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