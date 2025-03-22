Более 81 тыс. тонн замазученного песка вывезли из Анапы на утилизацию

С площадки временного накопления в хуторе Воскресенском под Анапой продолжают вывозить грунт с нефтепродуктами.

Более 144 т замазученного песка отправили на утилизацию 21 марта. Сейчас его принимает организация «Биопотенциал».

Всего с начала ликвидации ЧС на специализированные предприятия отгрузили более 81 тыс. т загрязненного нефтепродуктами песка, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: новые выбросы мазута обнаружили на побережье Анапы 22 марта. В субботу утром команды муниципалитетов Кубани провели мониторинг закрепленных за ними участков пляжей. По его результатам небольшие выбросы мелких фрагментов мазута на своей территории 22 марта обнаружили представители Выселковского района. Они очищают береговую линию около «Пляжного поселка» в Анапе.

Новые выбросы команды районов убирают в первую очередь. После этого, как и на остальных территориях, продолжают деликатную очистку песка от мелкой фракции нефтепродуктов.

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