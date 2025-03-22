Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Анапы 22 марта

В субботу утром команды муниципалитетов Кубани провели мониторинг закрепленных за ними участков пляжей.

По его результатам небольшие выбросы мелких фрагментов мазута на своей территории 22 марта обнаружили представители Выселковского района. Они очищают береговую линию около «Пляжного поселка» в Анапе.

Новые выбросы команды районов убирают в первую очередь. После этого, как и на остальных территориях, продолжают деликатную очистку песка от мелкой фракции нефтепродуктов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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Работы по сбору мазута проводят ежедневно, когда позволяют погодные условия. Пласты мазута, на которые течением или во время штормов нанесло песок, ищут при помощи мотопомпы. Воду подают под напором из шланга, смывают верхний слой и собирают мазут.

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