Почти 50 мешков с мазутом собрали водолазы со дна у причала в Анапе

За 20 марта водолазы МЧС России собрали 48 мешков с мазутом со дна возле причала в поселке Джемете.

Работы по сбору мазута проводят ежедневно, когда позволяют погодные условия. Пласты мазута, на которые течением или во время штормов нанесло песок, ищут при помощи мотопомпы. Воду подают под напором из шланга, смывают верхний слой и собирают мазут.

Также с помощью этой установки проверяют уже убранные участки под водой, чтобы удостовериться, что нефтепродуктов нет. Мазут собирают лопатами в мешки и складывают в определенных местах под пирсом, после чего большими партиями поднимают на поверхность и передают на утилизацию, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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