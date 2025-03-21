Савельев: принят итоговый вариант утилизации мазута из затонувших танкеров

В Москве вице-премьер Виталий Савельев провел очередное заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года.

По словам Виталия Савельева, принят итоговый вариант утилизации мазута из затонувших судов. Вокруг танкеров установят специальные инженерные сооружения — коффердамы. Сейчас в танкерах находится 3919 т мазута. Новые сооружения позволят изолировать находящийся на танкерах мазут и не допустить его дальнейшего разлива.

«При выборе конечного варианта руководствовались главным образом вопросами обеспечения экологической безопасности в районе ЧС. В дальнейшем мазут из танкеров будет откачан через технологические люки в коффердамах, а сами коффердамы — утилизированы вместе с затонувшими частями судов», — рассказал Виталий Савельев.

По его словам, реализация этого проекта не помешает судоходству и сможет выдержать шторм, сообщает Telegram-канал «Правительство России».

Читайте также: суд рассмотрит иск мэрии Анапы к владельцам затонувших танкеров 16 апреля. Мэрия Анапы требует взыскать с владельцев затонувших танкеров — компаний «Волгатранснефть» и «Кама Шиппинг» 211 млн рублей — такую сумму муниципалитет уже оплатил по контрактам для осуществления мер по ликвидации ЧС. Сумма не окончательная — в дальнейшем администрация планирует увеличить исковые требования.

Суд предложил мирно урегулировать спор о крушении танкеров в Керченском проливе. Арбитражный суд Краснодарского края завершил подготовку к рассмотрению иска ФГБУ «Морспасслужба» к владельцам потерпевших крушение танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212».

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