Оперштаб Кубани показал полный процесс демонтажа кормы танкера «Волгонефть-239»

В Telegram-канале регионального оперштаба 24 марта опубликовали видео, на котором за две минуты показали весь процесс разбора судна в районе мыса Панагия, который длился около 1,5 месяцев.

Работа по демонтажу танкера началась после полной откачки мазута из него. Весь процесс разбора — от обвалования корпуса и снятия первой надстройки до начала очистки территории — занял полтора месяца. Специалисты трудились в любую погоду — и в дождь, и в снег, благодаря чему все удалось завершить на полмесяца раньше запланированного срока.

«В результате, кормовая часть «Волгонефть-239» превратилась в 620 т арматуры на Абинском ЭлектроМеталлургическом заводе, скоро она получит вторую жизнь в строительстве», — уточнил в оперштабе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», корму утонувшего танкера «Волгонефть-239» на Кубани превратят в 620 т арматуры. Переплавку металлолома осуществляют на Абинском ЭлектроМеталлургическом заводе.

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