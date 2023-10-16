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Россия ограничила импорт морепродуктов из Японии из-за сброса воды с «Фукусимы»

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossiya-ogranichila-import-moreproduktov-iz-yaponii-iz-za-sbrosa-vody-s-fukusimy
Россия ограничила импорт морепродуктов из Японии из-за сброса воды с «Фукусимы»
Фото пресс-службы Россельхознадзора

Решение об этом приняли специалисты Россельхознадзора. Ограничение на импорт японской рыбы и морепродуктов будет действовать временно — с 16 октября.

Запрет на импорт рыбы из Японии ввели, как меру предосторожности. Ранее поставки японских морепродуктов ограничил Китай. Это связано с тем, что власти Японии начали сбрасывать в океан воду с атомной электростанции «Фукусима», где ранее произошла серьезная авария.

Россельхознадзор готов возобновить импорт морепродуктов из Японии после предоставления данных, подтверждающих безопасности употребляемой в пищу продукции, сообщает RT.

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