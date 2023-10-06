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Эксперт Храпунова предупредила о мошеннической схеме с ремонтом стиральных машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekspert-hrapunova-predupredila-o-moshennicheskoj-sheme-s-remontom-stiralnyh-mashin
Эксперт Храпунова предупредила о мошеннической схеме с ремонтом стиральных машин
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В последнее время больше жителей России сталкиваются с мошенниками при поломке стиральных машин. При этом злоумышленники зачастую используют одну и ту же схему, сообщила эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова.

По ее словам, мошенники приходят в дома россиян под видом мастеров и обещают починить их стиральные машины по заранее обговоренной рыночной цене. Под различными предлогами они забирают из машинок дорогостоящие детали и увозят их якобы на диагностику.

Через некоторое время «мастера» звонят клиентам и говорят, что стоимость ремонта резко выросла, к примеру, до 8-25 тыс. рублей. Если владелец «стиралки» отказывается платить эту сумму, то мошенники не возвращают им деталь.

«В итоге человек или соглашается заплатить больше, или мастер отказывается вернуть деталь. Это сейчас самое распространенное мошенничество», — рассказала Храпунова.

Она посоветовала приглашать домой только проверенных мастеров. Лучший способ для их поиска — «сарафанное радио», сообщает радио Sputniк.

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