Юрист Соловьев объяснил, откуда мошенники узнают персональные данные россиян

Для использования сложных мошеннических схем злоумышленники стараются собрать как можно больше информации — от фактического места жительства до состава семьи и номера машины.

Сейчас телефонных мошенников можно разделить на две категории, отметил юрист Иван Соловьев. Одни звонят по случайным номерам в поисках доверчивых людей. Другие более опасны — они тщательно собирают данные о будущей жертве, чтобы найти ее наиболее уязвимые стороны.

«Одни работают рандомным методом случайного обзвона клиентов банков, имея похищенные базы данных. Другие стараются составить профиль своей будущей жертвы. Сбор информации им нужен для использования сложных мошеннических схем», — рассказал юрист.

По его словам, в профиль жертвы мошенник собирает много актуальной информации, в том числе номер телефона, паспортные данные, состав семьи, место работы или наличие статуса пенсионера, номер машины.

«Также они знают фактическое место жительства человека, а не только прописку. И, конечно, мошенники знают, в каком банке человек держит деньги и каково его финансовое положение», — предупредил Иван Соловьев.

Злоумышленники могут получить всю эту информацию из похищенных баз данных банков и соцсетей, сообщает радио Sputnik.

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