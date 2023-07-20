Пенсионерка отдала мошенникам 500 тыс. рублей в Майкопе, чтобы «спасти» дочку от тюрьмы

О преступлении сообщила 85-летняя местная жительница.

Она рассказала, что ей на стационарный телефон позвонила незнакомка, которую пенсионерка приняла по голосу за дочь. Неизвестная женщина сообщила, что стала виновницей серьезного ДТП, из-за которого ей грозит уголовное дело.

Впоследствии с потерпевшей говорили и другие незнакомцы, представившимися сотрудниками правоохранительных органов. Звонившие сообщили, что она может помочь «дочери» избежать уголовного дела, если передаст деньги через доверенное лицо.

Пенсионерка согласилась на передачу 500 тыс. рублей. Она дождалась «курьера» и передала ему 200 тыс. рублей, хранившиеся дома. Еще 300 тыс. рублей она должна была передать через час, чтобы успеть снять средства со сберегательного счета.

Об обмане пожилая женщина узнала вечером того же дня, когда настоящая дочка позвонила ей и рассказала, что не попадала в аварию.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Полицейские организовали ряд розыскных мероприятий, чтобы установить лица, замешанные в преступлении, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея в Telegram.

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