Обманувшую 120 граждан на более чем 26 млн рублей «бригаду» будут судить в Краснодарском крае

Более двух лет мошенники выманивали деньги в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Кемеровской области.

По данным следствия, четыре жительницы Краснодара, Новороссийска и Ставрополя в возрасте от 40 до 52 лет, также 50-летний новороссиец под предлогом оформления высоких процентов по вкладам, получали от граждан средства, а после их похищали. Проект «Высокодоходный бизнес активно рекламировали через сайт организации.

Большую часть денег злоумышленники тратили, а остальные шли на поддержку нелегального бизнеса. Помимо этого, средства выделялись на сокрытие преступления — на исполнение части обязательств перед первыми вкладчиками за счет последующих.

Суд по ходатайству следователя наложил на имущество обвиняемых арест на сумму около 29 млн рублей.

Сейчас трое обвиняемых находятся под домашним арестом, четвертый фигурант под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а пятому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. За мошенничество в особо крупном размере злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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