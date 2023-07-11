В России банки будут возвращать клиентам деньги, похищенные мошенниками

Госдума во II и III чтениях приняла закон, который совершенствует механизм противодействия хищению денег со счетов в банках.

Банки обяжут проверять поступление денег на признаки мошенничества, возвращать клиентам похищенные деньги, если операции были совершены без их согласия. Проверять платежи на мошенничество будет не только банк плательщика, но и банк получателя.

Соответствующие поправки внесли в закон «О национальной платежной системе». Они закрепляют обязанность операторов возвращать клиенту сумму перевода или восполнять остаток денег на карте в полном объеме, если оператор получил информацию о ЦБ о том, что операция была выполнена без согласия клиента. Сроки возмещения средств — до 30 дней. Если заявление о возмещении подал клиент-физлицо, срок увеличивается до 60 дней.

Исключение составят случаи, когда оператор докажет, что клиент сам нарушил порядок использования электронных платежей.

Кроме того, банки смогут замораживать подозрительные операции на два дня и отключать дистанционное обслуживание мошенника при наличии информации от МВД о возбужденном уголовном деле или записи в книге учета состава преступлений.

Документ вступит в силу через год после его официального опубликования, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

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