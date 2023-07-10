Новую породу форели Адлерский Августин вывели в Сочи

Ее вывели специалисты племенного форелеводческого завода «Адлер».

В федеральные органы уже отправили документы на регистрацию новой породы. Помимо этого, на заводе проходят эксперименты по получению триплоидной икры, которая отличается высокими темпами роста и стабильной выживаемостью.

Сочинское предприятие — крупнейший отечественный поставщик оплодотворенной икры форели и рыбопосадочного материала в 30 субъектов России и пять стран ближнего зарубежья. Для восстановления естественной популяции кумжи – краснокнижного черноморского лосося, племзавод «Адлер» содержит маточное стадо, подготавливает и ежегодно выпускает мальков в реки Мзымта и Шахе.

«В настоящее время на территории Сочи осуществляют деятельность пять рыбоводческих предприятий, специализирующихся на выращивании форели и мидийно-устричной продукции. На территории Краснодарского края действует программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в ее рамках сочинские отраслевые предприятия могут воспользоваться целым рядом мер поддержки», — рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Ростислав Гончаров.

Предприятие «Адлер» — старейший рыбоводческий завод на юге России, его основали в 1964 году. В прошлом году реализовали свыше 22 млн штук живой икры и около 25 т рыбопосадочного материала, что превышает объемы 2021 года вдвое. Общий улов рыбы в 2022 году составил 618 т, реализовали свыше 204 т переработанной продукции, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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