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Российский вирусолог допустил скачок суточной заболеваемости COVID-19 до 200 тыс. случаев

Общество
01.09.2022 14:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossijskij-virusolog-dopustil-skachok-sutochnoj-zabolevaemosti-covid-19-do-200-tys-sluchaev
Российский вирусолог допустил скачок суточной заболеваемости COVID-19 до 200 тыс. случаев
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил руководитель Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. В своем предположении вирусолог опирался на прошлогодний опыт.

«Год назад в это время мы имели двугорбый подъем заболеваемости, который был вызван «дельтой». Этот штамм был тяжелее, но менее заразный. Потом зимой у нас был подъем из-за «омикрона», когда в день выявляли больше 200 тыс. случаев. Я не исключаю, что мы и к этим отметкам можем подобраться, такой потенциал есть у омикрон-штамма», — цитирует Александра Чепурнова радио Sputnik.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего в России 1 сентября зафиксировали 49 тыс. 761 новый случай COVID-19. Выздоровели 38 тыс. 940 пациентов. Скончались 95 человек. Госпитализировали 4 тыс. 128 пациентов.

В Краснодарском крае за сутки выявили 2 тыс. 128 заболевших. Больше всего в Краснодаре — 669 пациентов. Новый промежуточный рекорд заболеваемости зафиксировали на Кубани 31 августа. Впервые с начала марта врачи зафиксировали 2 тыс. 189 новых случаев COVID-19.

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