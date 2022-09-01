Российский вирусолог допустил скачок суточной заболеваемости COVID-19 до 200 тыс. случаев

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил руководитель Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. В своем предположении вирусолог опирался на прошлогодний опыт.

«Год назад в это время мы имели двугорбый подъем заболеваемости, который был вызван «дельтой». Этот штамм был тяжелее, но менее заразный. Потом зимой у нас был подъем из-за «омикрона», когда в день выявляли больше 200 тыс. случаев. Я не исключаю, что мы и к этим отметкам можем подобраться, такой потенциал есть у омикрон-штамма», — цитирует Александра Чепурнова радио Sputnik.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего в России 1 сентября зафиксировали 49 тыс. 761 новый случай COVID-19. Выздоровели 38 тыс. 940 пациентов. Скончались 95 человек. Госпитализировали 4 тыс. 128 пациентов.

В Краснодарском крае за сутки выявили 2 тыс. 128 заболевших. Больше всего в Краснодаре — 669 пациентов. Новый промежуточный рекорд заболеваемости зафиксировали на Кубани 31 августа. Впервые с начала марта врачи зафиксировали 2 тыс. 189 новых случаев COVID-19.