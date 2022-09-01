В Краснодарском крае 1 сентября выявили 2 тыс. 128 случаев заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 49 тыс. 761 новый случай COVID-19. Выздоровели 38 тыс. 940 пациентов. Скончались 95 человек. Госпитализировали 4 тыс. 128 пациентов.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 2 тыс. 128 человек. Выздоровели 2 тыс. 23 пациента. Умер один человек. Госпитализировали 149 пациентов.

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