В Краснодарском крае 1 сентября выявили 2 тыс. 128 случаев заболевания коронавирусом
Общество
01.09.2022 11:38
Всего в России за сутки зафиксировали 49 тыс. 761 новый случай COVID-19. Выздоровели 38 тыс. 940 пациентов. Скончались 95 человек. Госпитализировали 4 тыс. 128 пациентов.
На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 2 тыс. 128 человек. Выздоровели 2 тыс. 23 пациента. Умер один человек. Госпитализировали 149 пациентов.
Читайте также: в Краснодарском крае 31 августа впервые с начала марта выявили более 2,1 тыс. новых случаев COVID-19.
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