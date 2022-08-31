На Кубани 31 августа впервые с начала марта выявили более 2,1 тыс. новых случаев COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В России за сутки заболели 46 тыс. 321 человек, выздоровели — 39 тыс. 54 пациента. Скончались 92 человека.

В Краснодарском крае за сутки заболели 2 тыс. 189 человек, среди них 158 детей. Самому маленькому пациенту 1 месяц, старшему — 94 года.

В Краснодаре выявили больше всего заболевших — 790 случаев. В Сочи заболели 229 человек, в Новороссийске — 183, в Крымском районе — 73, в Северском — 69, в Тихорецком — 60, в Павловском — 54, в Динском — 49, в Горячем Ключе — 48, в Армавире и Кореновском районе — по 43, в Ейском районе — 41, в Геленджике — 40, в Кавказском районе — 35, в Выселковском — 34, в Красноармейском — 33, в Усть-Лабинском — 32, в Гулькевичском — 28, в Туапсинском — 27, в Апшеронском — 26, в Анапе и Тимашевском районе — по 20, в Темрюкском — 18, в Приморско-Ахтарском — 17, в Калининском и Лабинском — по 16, в Курганинском — 15, в Тбилисском — 14, в Брюховецком и Славянском — по 13, в Белоглинском — 12, в Абинском — 11, в Отрадненском и Новопокровском — по 10. В остальных районах выявили менее 10 случаев заражения.

За все время на Кубани выявили 293 тыс. 83 случая коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. — 5 тыс. 156. За все время выздоровели 271 тыс. 14 человек. За последние сутки — 2 тыс. 218 пациентов. Скончались за все время 11 тыс. 5 пациентов, за последние сутки — двое.

В стационарах лечатся 726 пациентов с подтвержденным диагнозом, на дому — 10 тыс. 338. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся восемь пациентов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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