В Краснодарском крае 30 августа выявили 1 тыс. 52 новых случая заболевания COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

За последние сутки в России выявили 37 тыс. 67 новых случаев коронавируса. Выздоровели 36 тыс. 729 человек. Скончались 94 пациента.

В Краснодарском крае за последние сутки заболели 1 тыс. 52 человека, среди заболевших 101 ребенок. Больше всего заболевших в Краснодаре — 539 человек. В Сочи выявили 108 случаев, в Анапе — 91, в Тимашевском районе — 47, в Белореченском — 44, в Новороссийске — 39, в Мостовском районе — 20, в Тбилисском — 19, в Лабинском и Новопокровском — по 18, в Армавире — 17, в Туапсинском — 16. В остальных районах заболели менее 10 человек.

За все время пандемии в крае выявили 290 тыс. 894 случая коронавируса. С подозрением на коронавирус к медикам обратились 1 млн 145 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. — 5118. Выздоровели 268 тыс. 796 пациентов, за последние сутки — 654. Скончались 11 тыс. 3 человека. За последние сутки умерли двое.

В тяжелом состоянии под аппаратами искусственной вентиляции легких находятся 6 пациентов. В стационарах лечатся 720 человек с подтвержденным диагнозом, на дому — 10 тыс. 375 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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