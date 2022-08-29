В Краснодарском крае 29 августа выявили 520 случаев заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 39 тыс. 658 новых случаев COVID-19. Выздоровели 24 тыс. 890 пациентов. Скончались 77 человек. Госпитализировали 1 тыс. 988 пациентов.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 520 человек — 360 женщин и 160 мужчин в возрасте от 1 месяца до 94 лет. Выздоровели 93 пациента. Госпитализировали 87 человек. За прошедшие сутки в регионе никто не умер от COVID-19.

Больше всего положительных тестов на коронавирус сдали в медучреждениях Краснодара — 276, Новороссийска — 67 и Тимашевского района — 37. В Сочи 27 заболевших, в Геленджике — 25, в Тбилисском районе — 23. В остальных муниципалитетах Кубани за сутки выявили менее 20 случаев заболевания COVID-19.

Сейчас в ковидных госпиталях региона находятся 690 пациентов. Из них четверо в тяжелом состоянии подключены к ИВЛ. Еще 11 тыс. 548 человек лечатся от коронавируса амбулаторно, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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