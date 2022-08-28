В Краснодарском крае 28 августа выявили 1 тыс. 629 новых случаев заболевания COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В России за последние сутки выявили 46 тыс. 857 новых случаев коронавируса. Выздоровели 28 тыс. 223 пациента, скончались 83 пациента.

В Краснодарском крае за сутки заболели 1 тыс. 629 человек. Возраст заболевших от 1 месяца до 105 лет. Среди заболевших 105 детей.

Больше всего человек заболели в Краснодаре — 626 случаев. В Сочи выявили 131 случай, в Новороссийске — 76, в Тихорецком районе — 60, в Туапсинском районе — 54, в Динском — 42, в Крымском — 40, в Апшеронском — 38, в Горячем Ключе — 37, в Ейском и Тбилисском районах — по 35, в Армавире — 33, в Геленджике — 28, в Абинском районе — 26 случаев заболевания, в Анапе, Северском и Тимашевском районах выявили по 25 новых пациентов. В Кавказском районе заболел 21 человек, в Курганинском и Павловском — по 20, в Красноармейском районе — 19 жителей, в Кореновском — 18, в Успенском, Калининском, Брюховецком — по 15, в Гулькевичском и Новокубанском — по 13, в Староминском районе — 12 заболевших, в Выселковском, Новопокровском, Отрадненском, Приморско-Ахтарском — по 11, в Белоглинском, Крыловском, Славянском — по 10. В остальных муниципалитетах выявили менее 10 случаев.

За все время пандемии на Кубани подтвердили 289 тыс. 322 случая заболевания коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тыс. — 5090. За все время выздоровели 268 тыс. 49 пациентов, за последние сутки выписались 1 тыс. 352 пациента. За все время скончался 11 тыс. 1 человек, за последние сутки умер 1 пациент.

В стационарах лечатся 652 заболевших с подтвержденным диагнозом, на дому — 9 тыс. 620 человек. В тяжелом состоянии под аппаратами искусственной вентиляции легких находится 8 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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