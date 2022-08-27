Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае 27 августа выявили 1703 случая заболевания коронавирусом

Общество
27.08.2022 11:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-27-avgusta-vyyavili-1703-sluchaya-zabolevaniya-koronavirusom
В Краснодарском крае 27 августа выявили 1703 случая заболевания коронавирусом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 47 тыс. 93 новых случая COVID-19. Выздоровели 32 тыс. 642 пациента. Скончались 90 человек. Госпитализировали 4 тыс. 354 пациента.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 1 тыс. 703 человек — 1 тыс. 66 женщин и 637 мужчин в возрасте от 1 месяца до 94 лет. Выздоровели 1 тыс. 291 пациент. Скончался 1 человек. Госпитализировали 95 пациентов.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 сдали в медучреждениях Краснодара — 602, Сочи — 163, Новороссийска — 101 и Геленджика — 71. В Крымском районе 67 заболевших, в Северском районе — 49, в Туапсинском — 43.

В Армавире коронавирус подтвердился у 40 человек, в Тимашевском районе — у 39, в Белореченском районе — у 37, а в Горячем Ключе — у 31. В остальных муниципалитетах Кубани за прошедшие сутки менее 30 заболевших коронавирусом.

Сейчас в ковидных госпиталях Кубани лечатся 621 пациент. Из них 8 человек находятся в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. В домашних условиях от коронавируса лечатся 10 тыс. 874 человека, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 26 августа впервые с февраля выявили почти 2 тыс. заболевших COVID-19.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
МВД: перестрелка в Лермонтово произошла из-за бытового конфликта, пострадали трое
МВД: перестрелка в Лермонтово произошла из-за бытового конфликта, пострадали трое
Журналисты «Кубань 24» побывали на месте стрельбы в поселке Лермонтово
Журналисты «Кубань 24» побывали на месте стрельбы в поселке Лермонтово
В соцсетях появилась еще одна видеозапись драки со стрельбой в Лермонтово
В соцсетях появилась еще одна видеозапись драки со стрельбой в Лермонтово
Соцсети: стрельбе в Лермонтово предшествовала потасовка на набережной
Соцсети: стрельбе в Лермонтово предшествовала потасовка на набережной
В Сочи фотографы устроили фотосессию в купальниках и призвали туристов одеться
В Сочи фотографы устроили фотосессию в купальниках и призвали туристов одеться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Модный лук для школы — 2022: что рекомендуют подросткам популярные блогеры
  2. Организаторы фестиваля «Александровская крепость» заявили, что выступление Манижи состоится
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Геленджике произошел пожар в гостинице на площади 200 кв. метров
  6. Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»
Прямой эфир
Мы в соцсетях