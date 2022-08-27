В Краснодарском крае 27 августа выявили 1703 случая заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 47 тыс. 93 новых случая COVID-19. Выздоровели 32 тыс. 642 пациента. Скончались 90 человек. Госпитализировали 4 тыс. 354 пациента.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 1 тыс. 703 человек — 1 тыс. 66 женщин и 637 мужчин в возрасте от 1 месяца до 94 лет. Выздоровели 1 тыс. 291 пациент. Скончался 1 человек. Госпитализировали 95 пациентов.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 сдали в медучреждениях Краснодара — 602, Сочи — 163, Новороссийска — 101 и Геленджика — 71. В Крымском районе 67 заболевших, в Северском районе — 49, в Туапсинском — 43.

В Армавире коронавирус подтвердился у 40 человек, в Тимашевском районе — у 39, в Белореченском районе — у 37, а в Горячем Ключе — у 31. В остальных муниципалитетах Кубани за прошедшие сутки менее 30 заболевших коронавирусом.

Сейчас в ковидных госпиталях Кубани лечатся 621 пациент. Из них 8 человек находятся в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. В домашних условиях от коронавируса лечатся 10 тыс. 874 человека, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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