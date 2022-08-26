В Краснодарском крае 26 августа впервые с февраля выявили почти 2 тыс. заболевших COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего выявили 1 тыс. 969 случаев коронавируса. В числе зараженных 804 женщины и 757 мужчин. Среди них 110 детей. Самому младшему пациенту 1,5 месяца, старшему — 83 года.

В Краснодаре выявили 768 инфицированных, в Сочи — 195, в Новороссийске — 145. В Анапе 63 заболевших, в Ейском районе — 61, в Армавире — 55, в Тимашевском — 38. По 37 новых случаев в Тихорецком и Туапсинском районах, в Северском — 35, в Горячем Ключе и Динском районе — по 33. В Кавказском районе 29 заразившихся, в Тбилисском — 28, в Красноармейском — 26, в Выселковском — 25.

В Каневском и Павловском районах по 24 положительных теста на коронавирус, в Геленджике и Приморско-Ахтарском районе — по 22, в Усть-Лабинском — 19, в Апшеронском, Кореновском, Кущевском и Мостовском — по 18. В Калининском и Славянском районах заболели по 17 человек, в Крыловском — 16, в Белоглинском, Гулькевичском и Крымском — по 13. В Брюховецком и Темрюкском районах по 12 случаев COVID-19, в Лабинском и Ленинградском — по 11.

В Щербиновском районе восемь инфицированных, в Новопокровском и Староминском — по семь, в Курганинском и Успенском — по пять. В Новокубанском районе заразились четыре жителя, в Абинском и Отрадненском — по три, в Белореченском — один.

В лабораториях края провели 7 млн 254 тыс. 47 исследований. В медицинские организации с подозрением на коронавирус обратились 994 тыс. 417 жителей.

С начала пандемии подтвердили 285 тыс. 990 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 5 тыс. 32. С выздоровлением выписали 265 тыс. 406 человек. 10 тыс. 999 пациентов спасти не удалось.

На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус лечатся 10 тыс. 451 человек, из них с подтвержденным диагнозом — 8 тыс. 965. В стационарах — 625 человек, в том числе с COVID-19 — 620. В тяжелом состоянии на ИВЛ — пять человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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