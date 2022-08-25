В Краснодарском крае 25 августа коронавирус подтвердился у 1 тыс. 288 человек

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В числе инфицированных 804 женщины и 484 мужчины. Самому младшему заболевшему один месяц, самому старшему — 84 года.

Положительные тесты в Краснодаре получили 449 человек. В Сочи заболели 172 жителя, в Новороссийске — 81. За сутки в Ейском районе выявили 67 новых случаев COVID-19, в Туапсинском — 52, в Геленджике — 33.

По 30 новых пациента прибавилось в Абинском и Крымском районах. В Армавире — 28. По 27 положительных результатов зафиксировали в Горячем Ключе и Кореновском районе. В Красноармейском районе коронавирус подтвердился у 26 человек, 25 новых случаев выявили в Анапе, в Динском районе — 22, в Новокубанском — 19. По 14 заболевших прибавилось в Выселковском и Северском районах. В Темрюкском и Усть-Лабинском заболели по 13 жителей. По 12 новых случаев выявили в Белоглинском, Отрадненском и Тимашевском районах. В Каневском, Новопокровском и Тихорецком — по 11, в Гулькевичском — 10.

По девять инфицированных за сутки выявили в Кавказском и Калининском районах, в Курганинском — восемь. В Белореченском и Павловском муниципалитетах — по шесть новых случаев. По 5 инфицированных — в Крыловском и Тбилисском муниципалитетах. В Брюховецком и Мостовском районах — по четыре новых случая. По три человека заболели в Лабинском и Успенском районах, по два — в Славянском и Щербиновском. В Староминском районе заболел один житель.

В лабораториях Кубани провели 7 млн 247 тыс. 966 исследований. В больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 992 тыс. 258 человек.

Всего с начала пандемии в регионе подтвердили 284 тыс. 21 случай коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 4 тыс. 997. Выздоровели 263 тыс. 869 человек. Летальных исходов — 10 тыс. 997.

По данным минздрава региона, на амбулаторном лечении с подозрением на COVID-19 остаются 9 тыс. 933 человека. У 8 тыс. 552 из них диагноз лабораторно подтвержден. В стационарах лечатся 608 человек. Среди них 603 с подтвержденным коронавирусом.

В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся пять человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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