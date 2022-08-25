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Эксперт рассказал о возможном переходе российских школ на дистанционку в случае новой волны COVID-19

Общество
25.08.2022 08:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekspert-rasskazal-o-vozmozhnom-perehode-rossijskih-shkol-na-distantsionku-v-sluchae-novoj-volny-covid-19
Эксперт рассказал о возможном переходе российских школ на дистанционку в случае новой волны COVID-19
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

О мерах, которые могут принять в школах в условиях роста заболеваемости коронавирусом, рассказал заслуженный учитель РФ, историк, кандидат психологических наук, профессор МГПУ Александр Снегуров.

По его словам, в России растет число новых случаев заболевания коронавирусом. В школах вынуждены учитывать возможность очередной волны распространения инфекции. Педагог отметил, что школы готовы к подобной ситуации, за время пандемии протестировали разные меры защиты учеников от коронавируса.

«В школах могут опять ввести термометрию, обязательное ношение масок, обучение без перехода из кабинета в кабинет, отменить праздничные мероприятия, экскурсии. Со всеми этими мерами мы знакомы, их можно принимать и в этом учебном году», — сказал Александр Снегуров.

Эксперт не исключил введение частичного дистанционного обучения, когда домой отправляют весь класс, в котором выявлен коронавирус.

«Если по самому худшему сценарию пойдет развитие событий, то возможен переход на тотальное дистанционное обучение», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Читайте также: в Роспотребнадзоре заявили о том, что вводить в школах дополнительные противоэпидемические меры нет необходимости.

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