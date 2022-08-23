Роспотребнадзор: в школах не требуется вводить дополнительные противоэпидемические меры

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 23 августа сообщила глава ведомства Анна Попова на селекторном совещании.

При этом она отметила, что нужно обратить внимание на соблюдение противоэпидемических требований и организацию питания в школах.

«Перед началом учебного года специалистами Роспотребнадзора проанализировано более 26 тыс. школьных меню. Из них 2% не соответствуют установленным требованиям. Принимаются меры для устранения недочетов», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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