Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19
Общество
16.08.2022 15:59
Вернуть масочный режим рекомендовали в регионах, где недельный показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей. В Краснодарском крае пока фиксируют менее 30 случаев на 100 тыс. населения за 7 суток.
«В субъектах Российской Федерации, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы). Письмо с соответствующими рекомендациями направлено в территориальные органы», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что заражение подвидами штамма коронавируса «омикрон» может быть опасным для не вакцинированных, не переболевших и людей из групп риска.
Как писал интернет-портал «Кубань24», в Краснодарском крае 16 августа выявили 368 новых случаев коронавируса.
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