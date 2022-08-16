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Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19

Общество
16.08.2022 15:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/rospotrebnadzor-rekomendoval-vernut-masochnyj-rezhim-v-regionah-s-vysokoj-zabolevaemostyu-covid-19
Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Вернуть масочный режим рекомендовали в регионах, где недельный показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей. В Краснодарском крае пока фиксируют менее 30 случаев на 100 тыс. населения за 7 суток.

«В субъектах Российской Федерации, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы). Письмо с соответствующими рекомендациями направлено в территориальные органы», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что заражение подвидами штамма коронавируса «омикрон» может быть опасным для не вакцинированных, не переболевших и людей из групп риска.

Как писал интернет-портал «Кубань24», в Краснодарском крае 16 августа выявили 368 новых случаев коронавируса.

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