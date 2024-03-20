Росприроднадзор: ущерб от разлива нефти в Новороссийске превысил 450 млн рублей

Разлив нефтепродуктов из судна Hai Jin Jiang произошел 22 февраля в акватории морпорта Новороссийска.

Глава Росприроднадзора Светлана Родионова сообщила, что размер вреда Черному морю превысил 450 млн рублей.

«В адрес иностранной компании-судовладельца направлено требование о добровольном возмещении вреда. На Hai Jin Jiang наложен арест. Пока не будет возмещен вред, судно не покинет территорию морского порта Новороссийск», — написала Родионова в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22 февраля в порту Новороссийска с судна Hai Jin Jiang разлилось 40 тонн нефтепродуктов. Общая площадь загрязнения составила 300 кв. м. Спасатели установили боновые заграждения для локализации загрязнения моря. С поверхности воды и берега собрали и утилизировали весь объем разлитых нефтепродуктов. На сухогруз наложили арест.