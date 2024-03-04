После крупного разлива нефтепродуктов в порту Новороссийска арестовали сухогруз

Разлив нефтепродукта в акватории порта Новороссийск произошло 22 февраля с судна Hai Jin Jiang, выходящего в море под флагом Панамы.

Для ликвидации разлива нефтепродуктов в Цемесской бухте руководство морского порта Новороссийск привлекло технику и персонал, а также силы других организаций. Ущерб от загрязнения Черного моря оценили в 43,2 млн рублей.

Руководство НМТП обратилось к судовладельцу с требованием гарантировать возмещения ущерба от розлива нефтепродуктов. Однако компания не стала предоставлять гарантийный платеж. В связи с этим представители порта обратились в суд для ареста сухогруза, в котором произошла течь из топливного отсека.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требование Новороссийского морского торгового порта об аресте судна Hai Jin Jiang, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в порту Новороссийска с судна Hai Jin Jiang разлилось 40 тонн нефтепродуктов на общей площади 300 кв. метров. В рамках операции спасатели установили боновые заграждения для локализации загрязнения моря. С поверхности воды и берега собрали и утилизировали весь объем разлитых нефтепродуктов.