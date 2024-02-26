В порту Новороссийска разлилось 40 тонн нефтепродуктов

Разлив нефтепродукта в акватории порта Новороссийск произошло с судна Hai Jin Jiang, выходящего в море под флагом Панамы.

В море вылилось около 40 тонн нефтепродуктов на общей площади 300 кв. метров. Спасатели Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы провели операцию по ликвидации разлива. Для этого задействовали суда «Нефтесборщик 1», «Зенит», «Максим Колосов», «Александр Сизонцев».

В рамках операции спасатели установили боновые заграждения для локализации загрязнения моря. С поверхности воды и берега собрали и утилизировали весь объем разлитых нефтепродуктов, сообщает пресс-служба РосМорРечФлота.

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