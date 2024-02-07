Из-за загрязнения реки в Новороссийске стоками со свалки завели уголовное дело

В последние месяцы местные жители регулярно замечают загрязнение реки Озерейки, впадающей в Черное море. Цвет воды становится черным.

Это происходит в результате сброса неочищенных фильтратов с мусорного полигона, которым управляет компания «Терра-Н». Люди переживают, что вредные вещества могут попасть в скважины с питьевой водой. Они обратились за помощью в Следственный комитет.

По данному факту в Краснодарском крае расследуется уголовное дело. Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал у руководителя краевого СКР Андрея Маслова доклад о результатах расследования этого уголовного дела, сообщает Информационный центр СК России.

В очереденой раз перелив фильтрата с полигона ТКО в Новороссийске зафиксировали 5 февраля. Вредные вещества сначала попадают в ручей Безымянный, а затем в реку Озерейка. Специалисты ЦЛАТИ отобрали пробы для проведения лабораторных исследований.

«По результатам будет рассчитан вред и направлен в органы прокуратуры», — сообщает пресс-служба ЮМУ Росприроднадзора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в компании «Терра-Н» отметили, что фильтрат с мусорного полигона попадает в реку из-за сильных осадков. Организация пыталась предотвратить загрязнение окружающей среды и для этого открыла дополнительные перехватывающие каналы. Однако этих мер оказалось недостаточно.

В январе 2022 года «Терру-Н» уже привлекали к административной ответственности за перелив фильтрата со свалки. Ситуацию с загрязнением реки Озерейка специалисты Росприроднадзора держат на контроле.