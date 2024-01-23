Черная вода: фильтрат с мусорного полигона в Новороссийске попал в реку Озерейку

О случившемся в Росприроднадзор сообщили не только неравнодушные местные жители, но обслуживающая свалку компания — ООО «Терра-Н».

Фильтрат с мусорного полигона в Новороссийске попал в ручей Безымянный, а затем в реку Озерейку. В результате вода в природных водоемах приобрела черный цвет и начала пениться.

«Специалисты Службы выехали на место происшествия, установили область и площадь загрязнения — 240 кв. м. от границы полигона до ручья Безымянный», — написала в Telegram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она отметила, что сотрудники из ЦЛАТИ отобрали пробы воды и почвы для проведения лабораторных исследований.

В «Терра-Н» сказали, что фильтрат с мусорного полигона попал в реку из-за сильных осадков. В Новороссийске на днях прошли сильные дожди и снегопады. Организация пыталась предотвратить загрязнение окружающей среды и для этого открыла дополнительные перехватывающие каналы. Однако этих мер оказалось недостаточно.

В январе 2022 года «Терру-Н» уже привлекали к административной ответственности за перелив фильтрата со свалки. Ситуацию с загрязнением реки Озерейка специалисты Росприроднадзора держат на контроле.