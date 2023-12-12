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Компания из Белореченска выплатит 7 млн рублей за загрязнение почвы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kompaniya-iz-belorechenska-vyplatit-7-mln-rublej-za-zagryaznenie-pochvy
Компания из Белореченска выплатит 7 млн рублей за загрязнение почвы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В конце 2021 года сотрудники Росприроднадзора выявили нарушение со стороны ООО «Водоотведение».

Компания из Белореченска в результате своей деятельности загрязнила почву в регионе. Специалисты оценили причиненный естественной среде ущерб в 7 млн рублей.

Предприятие отказалось добровольно возмещать эту сумму, поэтому специалисты обратились в суд. Рассмотрев предоставленные материалы судья поддержал требования природоохранного ведомства, сообщает пресс-служба ЮМУ Росприроднадзора.

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