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Нефтяная скважина разгерметизировалась, загрязнив почву под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neftyanaya-skvazhina-razgermetizirovalas-zagryazniv-pochvu-pod-krasnodarom
Нефтяная скважина разгерметизировалась, загрязнив почву под Краснодаром
Фото пресс-службы ЮМУ Росприроднадзора

Разгерметизация скважины произошла 1 декабря на территории Северского района.

В результате инцидента произошло загрязнение нефтепродуктами почвы вокруг устройства. Специалисты Росприроднадзора вскоре прибыли на место и отобрали пробы загрязненной почвы.

Ситуация с разгерметизацией нефтяной скважины под Краснодаром находится на контроле, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Росприроднадзора.

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