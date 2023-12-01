Нефтяная скважина разгерметизировалась, загрязнив почву под Краснодаром

Разгерметизация скважины произошла 1 декабря на территории Северского района.

В результате инцидента произошло загрязнение нефтепродуктами почвы вокруг устройства. Специалисты Росприроднадзора вскоре прибыли на место и отобрали пробы загрязненной почвы.

Ситуация с разгерметизацией нефтяной скважины под Краснодаром находится на контроле, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Росприроднадзора.

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