Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Новороссийский морпорт выплатил 20 млн рублей за загрязнение Черного моря

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novorossijskij-morport-vyplatil-20-mln-rublej-za-zagryaznenie-chernogo-morya
Новороссийский морпорт выплатил 20 млн рублей за загрязнение Черного моря
Фото пресс-службы Росприроднадзора

Об этом 14 июля сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Нарушения в Новороссийском порту выявили в 2021 году во время проверки. Компания не соблюдала обязательства по очистке акватории у причалов. В результате загрязнено оказалось более 1 тыс. кв. метров.

Росприроднадзор через суд потребовал от руководства Новороссийского порта возместить ущерб, нанесенный окружающей среде.

«По решению арбитражного суда ПАО «Новороссийский морской торговый порт» полностью возместило вред природе в размере более 20 млн рублей», — написала Радионова в Telegram.

Читайте также: Росприроднадзор требует с владельца сухогруза Rio выплатить 647,6 млн рублей за загрязнение Черного моря.

Статьи
7 мифов об аутизме
7 мифов об аутизме
Виноград: чем полезен и кому нельзя
Виноград: чем полезен и кому нельзя
Что происходит с климатом в мире? Крупные наводнения 2023 года
Что происходит с климатом в мире? Крупные наводнения 2023 года
Почему растет пивной живот и как от него избавиться
Почему растет пивной живот и как от него избавиться
Топ-5 самых редких аллергий
Топ-5 самых редких аллергий
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях