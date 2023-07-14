Новороссийский морпорт выплатил 20 млн рублей за загрязнение Черного моря

Об этом 14 июля сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Нарушения в Новороссийском порту выявили в 2021 году во время проверки. Компания не соблюдала обязательства по очистке акватории у причалов. В результате загрязнено оказалось более 1 тыс. кв. метров.

Росприроднадзор через суд потребовал от руководства Новороссийского порта возместить ущерб, нанесенный окружающей среде.

«По решению арбитражного суда ПАО «Новороссийский морской торговый порт» полностью возместило вред природе в размере более 20 млн рублей», — написала Радионова в Telegram.

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