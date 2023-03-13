Росприроднадзор требует с владельца сухогруза Rio выплатить 647,6 млн рублей за загрязнение Черного моря

В ноябре прошлого года капитан морского порта Новороссийска издал распоряжение об удалении морского судна Rio, который в декабре 2018 года сильным штормом выбросило на мель возле Кабардинки.

В связи с этим распоряжением сотрудники Росприроднадзора выполнили выездное обследование акватории Черного моря около сухогруза. Они выяснили, что из-за захоронения и сброса отходов нанесенный природе ущерб составил 647 млн 639,8 тыс. рублей.

Материалы обследования направили правоохранителям для возбуждения уголовного дела. Сотрудники природоохранного ведомства направили собственнику судна Rio требование добровольно возместить вред, причиненный Черному морю. Сейчас сухогруз продолжается находиться на мели, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», демонтаж сухогруза RIO в Геленджике продлится до 2025 года. Африканский сухогруз RIO разбирают на металлолом на глазах у туристов и местных жителей — посмотреть на судно приезжают со всей страны даже зимой.